ОБСЄ: за тиждень на Донбасі 23 рази обмежували рух міжнародних спостерігачів

Протягом тижня на Донбасі рух міжнародних спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ обмежували 23 рази. Про це у ході брифінгу в п'ятницю, 16 березня, повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.

"Незважаючи на обіцянку зробити все можливе, сторони відмовляються від розмінування, тобто великі площі закриті для спостерігачів. Рух спостерігачів обмежувався 23 рази в районах, які не є підконтрольними уряду", - повідоив Хуг.

Також, за його словами, зафіксовані випадки використання озброєння, яке мало бути відведене. Таке озброєння використовувалось 13 разів. Загалом ОБСЄ минулого тижня зафіксувала 30 одиниць важкого озброєння.

Крім того, спостерігачі констатували зниження рівня порушень перемир'я.

"Дійсно, зниження рівня насильства було відчутне. Однак загострення було зафіксовано на схід від Маріуполя (майже 200 порушень) 10 березня", - додав Хуг.

Нагадаємо, раніше Александр Хуг повідомив, що рівень насильства та кількість порушень режиму тиші на Донбасі протягом останнього тижня знизились на 82%.