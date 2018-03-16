Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ОБСЄ: за тиждень на Донбасі 23 рази обмежували рух міжнародних спостерігачів

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 14:42
Фото: СММ ОБСЄ (kmu.gov.ua)
Фото: СММ ОБСЄ (kmu.gov.ua)

Бойовики перешкоджають місії ОБСЄ на Донбасі

Протягом тижня на Донбасі рух міжнародних спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ обмежували 23 рази. Про це у ході брифінгу в п'ятницю, 16 березня, повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.

"Незважаючи на обіцянку зробити все можливе, сторони відмовляються від розмінування, тобто великі площі закриті для спостерігачів. Рух спостерігачів обмежувався 23 рази в районах, які не є підконтрольними уряду", - повідоив Хуг. 

Також, за його словами, зафіксовані випадки використання озброєння, яке мало бути відведене. Таке озброєння використовувалось 13 разів. Загалом ОБСЄ минулого тижня зафіксувала 30 одиниць важкого озброєння.

Крім того, спостерігачі констатували зниження рівня порушень перемир'я.

"Дійсно, зниження рівня насильства було відчутне. Однак загострення було зафіксовано на схід від Маріуполя (майже 200 порушень) 10 березня", - додав Хуг.

Нагадаємо, раніше Александр Хуг повідомив, що рівень насильства та кількість порушень режиму тиші на Донбасі протягом останнього тижня знизились на 82%.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Місія ОБСЄ повинна мати доступ до всього кордону України з РФ, - Могеріні Бойовики приховано зосереджують військову техніку й озброєння на Донбасі, - СЦКК
Теги: ОБСЄ, перемирие
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top