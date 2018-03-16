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Рівень насильства на Донбасі знизився на 82%, - Хуг

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 14:02
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Сторони майже повністю дотримуються режиму припинення вогню на Донбасі

Рівень насильства та кількість порушень режиму тиші на Донбасі знизились на 82%. Про це на брифінгу в п'ятницю, 16 березня, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.

"На початку минулого тижня сторони переважно припинили обстріли. Рівень насильства знизився на 82% у порівнянні з минулим тижнем. Заборонену зброю використовували13 раз, тоді як минулого тижня - 300 разів", - сказав Хуг.

За його словами, після 5 березня прихильність сторін припиненню вогню спостерігалась в багатьох районах.

"В багатьох місцях цивільне населення змогло повернутись до звичного життя. Треба пам’ятати, що навіть одна випущена куля може мати суттєві наслідки. Із 5 березня порушення зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції (ДФС), там відбулося 4 обстріли", - зазначив Хуг.

Нагадаємо, у зв'язку із обстрілами на Донбасі протягом 12 та 13 березня 2018 року СММ ОБСЄ супроводжувала автомобіль персоналу Донецької фільтрувальної станції (ДФС). 

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Теги: ОБСЄ, Александр Хуг
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