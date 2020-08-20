В ОБСЕ назвали успехи и провалы заседания контактной группы

ОБСЕ сожалеют, что стороны не обсудили имплементацию минских соглашений
В ОБСЕ выразили сожаление в связи с тем, что во время заседания трехсторонней контактной группы сторонам не удалось обсудить имплементацию минских соглашений. При этом в ОБСЕ отмечают улучшение ситуации на Донбассе в сфере безопасности.
Об этом говорится в сообщении специального представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.
По ее словам, основное внимание во время встречи было постановлению Верховной рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".
"Я сожалею, что по этой причине участникам не удалось обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию минских соглашений", - сообщила Грау.
Также в ОБСЕ призвали стороны подписать и выполнить договоренности относительно согласованных участков разведения сил и разминирования, а также в вопросе обмена пленными.
"Помимо этого, участники в конструктивном духе обсудили технические возможности доставки гуманитарных грузов через линию соприкосновения в Луганской области", - добавила Грау.
Она отметила успехи перемирия на Донбассе.
"После вступления в силу "мер" 27 июля, число нарушений режима прекращения огня сократилось до самого низкого уровня, когда-либо фиксированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", - говорится в заявлении.
Напомним, 19 августа во время заседания ТКГ согласовали четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования на Донбассе.
Также сообщалось, что Украина обсудила вопрос обмена пленными.
Кроме этого по итогам заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук попросил Раду разобраться с постановлением о местных выборах.