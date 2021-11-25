В ОБСЕ назвали ситуацию на Донбассе крайне нестабильной

СММ ОБСЕ сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, нанесенных тяжелым вооружением.

"Тупиковая ситуация, связанная с представлением гарантий безопасности, стала серьезной проблемой для деятельности вдоль линии соприкосновения и усложняет жизнь гражданского населения, а также работу СММ", - указано в сообщении Киннунена.

Согласно данным миссии ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня в день превышает аналогичный показатель до вступления в силу мер по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года.

По словам Спецпредставителя, увеличивающееся количество препятствий затрудняет установление миссией фактов.

Как отметил Киннунен, позиции участников политической рабочей группы остаются неизменными, что затрудняет обмен мнениями касательно разработки единого Плана действий по урегулированию ситуации.

В рабочей группе по безопасности участники в основном сосредоточились на вопросе гарантий безопасности.

Гуманитарная рабочая группа обсудила освобождение лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, поиск пропавших без вести и возможности одновременного открытия двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Золотом и Счастье Луганской области.