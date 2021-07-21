В ОБСЕ назвали недопустимым использование шпионских программ для слежки за журналистами

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выразила обеспокоенность из-за сообщений о применении шпионской программы Pegasus , с помощью которой велась слежка за журналистами. Она призвала страны отказаться от использования таких инструментов против представителей СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рибейру, на сайте ОБСЕ .

Согласно информации ряда СМИ, включая The Washington Post, The Guardian и Le Monde, шпионские программы широко используются для слежения и прослушки журналистов и других работников средств массовой информации.

"Использование подобных инструментов против журналистов несовместимо с принципами, которые мы согласовали в рамках ОБСЕ", - отметила Рибейру.

По ее словам, применение таких программ "оказывает крайне сдерживающее воздействие на работу журналистов и препятствует свободе СМИ". Рибейру сослалась на решение Совета министров ОБСЕ от 2018 года, касающееся безопасности журналистов, в котором страны-участники договорились "воздерживаться от использования незаконных или произвольных методов наблюдения".

Представитель ОБСЕ подчеркнула, что использование шпионских программ угрожает принципу, согласно которому журналисты должны иметь возможность защищать свои источники информации, чтобы безопасно осуществлять профессиональную деятельность. Кроме того, она призвала руководителей стран обеспечить безопасность журналистов от применения шпионских программ третьими сторонами.