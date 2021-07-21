В ОБСЄ назвали неприпустимим використання шпигунських програм для стеження за журналістами
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейру висловила стурбованість через повідомлення про застосування шпигунської програми Pegasus, за допомогою якої велося стеження за журналістами. Вона закликала країни відмовитися від використання таких інструментів проти представників ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рібейру, на сайті ОБСЄ.
Згідно з інформацією ряду ЗМІ, включаючи The Washington Post, The Guardian і Le Monde, шпигунські програми широко використовуються для стеження і прослушки журналістів та інших працівників засобів масової інформації.
"Використання подібних інструментів проти журналістів несумісне з принципами, які ми погодили в рамках ОБСЄ", - зазначила Рібейру.
За її словами, застосування таких програм "надає вкрай стримуючий вплив на роботу журналістів і перешкоджає свободі ЗМІ". Рібейру послалася на рішення Ради міністрів ОБСЄ від 2018 року, що стосується безпеки журналістів, в якому країни-учасники домовилися "утримуватися від використання незаконних або довільних методів спостереження".
Представник ОБСЄ підкреслила, що використання шпигунських програм загрожує принципу, згідно з яким журналісти повинні мати можливість захищати свої джерела інформації, щоб безпечно здійснювати професійну діяльність. Крім того, вона закликала керівників країн забезпечити безпеку журналістів від застосування шпигунських програм третіми сторонами.
Нагадаємо, за даними згаданих вище видань, в базі з телефонними номерами, на які була встановлена ізраїльська шпигунська програма Pegasus, призначена для відстеження терористів, виявили понад 50 тисяч номерів. У списку опинилися дані трьох президентів, у тому числі Еммануеля Макрона, 10 прем'єр-міністрів і короля Марокко Мухаммеда VI, а також 180 номерів співробітників ЗМІ з 20 країн.