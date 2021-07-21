В ОБСЄ назвали неприпустимим використання шпигунських програм для стеження за журналістами

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейру висловила стурбованість через повідомлення про застосування шпигунської програми Pegasus , за допомогою якої велося стеження за журналістами. Вона закликала країни відмовитися від використання таких інструментів проти представників ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рібейру, на сайті ОБСЄ .

Згідно з інформацією ряду ЗМІ, включаючи The Washington Post, The Guardian і Le Monde, шпигунські програми широко використовуються для стеження і прослушки журналістів та інших працівників засобів масової інформації.

"Використання подібних інструментів проти журналістів несумісне з принципами, які ми погодили в рамках ОБСЄ", - зазначила Рібейру.

За її словами, застосування таких програм "надає вкрай стримуючий вплив на роботу журналістів і перешкоджає свободі ЗМІ". Рібейру послалася на рішення Ради міністрів ОБСЄ від 2018 року, що стосується безпеки журналістів, в якому країни-учасники домовилися "утримуватися від використання незаконних або довільних методів спостереження".

Представник ОБСЄ підкреслила, що використання шпигунських програм загрожує принципу, згідно з яким журналісти повинні мати можливість захищати свої джерела інформації, щоб безпечно здійснювати професійну діяльність. Крім того, вона закликала керівників країн забезпечити безпеку журналістів від застосування шпигунських програм третіми сторонами.