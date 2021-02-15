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ОБСЕ назвала основные горячие точки на Донбассе

Автор: РБК-Украина

На Донбассе есть четыре основные горячие точки. В прошлом году в них зафиксировали около 76% всех нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине "Тенденции и наблюдения в 2020 году".

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По данным миссии, основные горячие точки:

  • район Попасная-Первомайск-Золотое;
  • треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт;
  • районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя;
  • районы на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска.

Также сообщается, что в целом число нарушений режима прекращения огня снизилось почти в два раза по сравнению с 2019 годом. А число взрывов в результате применения оружия, которое по минским соглашением стороны должны отвести, снизилось на 5%.

Напомним, ранее специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау заявила, что идея наработки единого плана реализации минских соглашений, который устроил бы все стороны, является очень трудной задачей. А мирные переговоры на сегодня находятся в тупике.

В то же время глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик рассказал, что факты нарушений перемирия на Донбассе не расследуются, поскольку стороны до сих пор не смогли договориться о совместном механизме реагировании. По его словам, из-за этого невозможно наказать виновных.

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