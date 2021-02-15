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ОБСЄ назвала основні гарячі точки на Донбасі

Автор: РБК-Україна

На Донбасі є чотири основні гарячі точки. Минулого року в них зафіксували близько 76% всіх порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні "Тенденції та спостереження у 2020 році".

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За даними місії, основні гарячі точки:

  • район Попасна-Первомайськ-Золоте;
  • трикутник Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт;
  • райони на схід і північний схід від Маріуполя;
  • райони на південний захід, південь і південний схід від Світлодарська.

Також повідомляється, що в цілому кількість порушень режиму припинення вогню знизилася майже в два рази в порівнянні з 2019 роком. А число вибухів в результаті застосування зброї, яку за мінським угодою сторони мали відвести, знизилася на 5%.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Хайді Грау заявила, що ідея напрацювання єдиного плану реалізації мінських угод, який влаштував би всі сторони, є дуже важким завданням. А мирні переговори на сьогодні перебувають у глухому куті.

У той же час голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Халіт Чевік розповів, що факти порушень перемир'я на Донбасі не розслідуються, оскільки сторони досі не змогли домовитися про спільний механізм реагування. За його словами, через це неможливо покарати винних.

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