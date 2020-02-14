ОБСЕ насчитала более 340 военных, попавших на Донбасс через российские пункты пропуска

С 17 сентября 2019-го по 28 января 2020 года через российские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк", где присутствуют наблюдатели ОБСЕ, на оккупированную территорию Донбасса прошел 341 человек в военной форме. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Также, по его словам, в течение этого периода на Донбасс прибыли 12 "гуманитарных конвоев", направленных Россией с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Несмотря на ограниченный мандат, небольшой размер и значительные ограничения, миссия продолжает предоставлять полезную информацию, демонстрируя поддержку Россией ее вооруженных формирований на Донбассе. В течение отчетного периода было зафиксировано 341 пересечение границы людьми в военной форме одежды из Российской Федерации в Украину и обратно", - заявил Цимбалюк в ответ на доклад главы миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Дердя Варги.

Кроме того, наблюдатели миссии зафиксировали 29 автомобилей скорой помощи и восемь авто ритуальных служб, которые пересекали неконтролируемый правительством Украины участок границы в обоих направлениях - в том числе транспортное средство с российскими номерными знаками и табличкой "Груз-200".

Напомним, ранее заместитель постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский сообщил, что согласно баллистической экспертизе, пробоина в катере "Бердянск" была образована в результате попадания бронебойного снаряда, выпущенного российским вертолетом Ка-52.

РБК-Украина сообщало, что по данным ОБСЕ в Луганской области на неподконтрольной Украине территории в результате обстрела был ранен 80-летний местный житель.