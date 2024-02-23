ОБСЄ має стати майданчиком відповідальності Росії, а не діалогу з нею, - Кулеба

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) має стати майданчиком відповідальності Росії за вчинені злочини, а не діалогу з нею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час виступу на спеціальному розширеному засіданні Постійної Ради ОБСЄ.

Кулеба закликав ОБСЄ використати всі наявні та створити нові механізми для протидії сексуальним злочинам окупантів і звільнення цивільних заручників, яких росіяни утримують в неволі.

"Допоки Росія краде наших дітей, викрадає цивільних осіб, здійснює напади на цивільну інфраструктуру, руйнує навколишнє середовище та вчиняє інші злочини, ОБСЄ має бути майданчиком відповідальності РФ, а не діалогу з нею", - зазначив міністр.

Глава МЗС наголосив, що за час агресії проти нашої держави, російські злочинці вчинили буквально всі типи звірств, перераховані у Римському статуті.

Кулеба також підкреслив, що ОБСЄ може зробити свій внесок у досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, передбаченого формулою миру президента України Володимира Зеленського.

"ОБСЄ може і повинна бути більш активною та оперативною у застосуванні існуючих інструментів і розробці нових задля допомоги у поверненні незаконно депортованих до Росії українських дітей та цивільних полонених, які є найбільш вразливою групою, що залишається поза увагою міжнародної спільноти. ОБСЄ має слугувати платформою для притягнення Росії до відповідальності, а не діалогу з нею", - додав він.

Міністр також розповів про неможливість співпраці міжнародних організацій з РФ.

"Закликаю до ізоляції Росії в усіх можливих міжнародних організаціях. Від Нью-Йорка до Женеви та Відня. Не може бути конструктивної взаємодії з Москвою ні в ОБСЄ, ні в ООН, доки Росія продовжуватиме розхитувати наші суспільства, зокрема через втручання у вибори, кібератаки й пропаганду, використання мігрантів як зброї, через продовольство та енергетику", - наголосив глава МЗС.

Також Кулеба запросив учасників засідання приєднатися до Глобального саміту миру у Швейцарії задля спільного формування умов майбутнього миру.

"Забезпечення перемоги України над російською агресією - найкращий спосіб запобігти великій війні в Європі. Для цього нам потрібна зброя, зокрема артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та далекобійні спроможності. Історія не знає кращого способу захистити людей від агресора, ніж силою тримати його якомога далі", - зазначив міністр.

Ізоляція РФ у міжнародних організаціях

Нагадаємо, минулого року ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

Також уперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

До того ж РФ виключили з Ради Європи та Ради ООН з прав людини.

Також нещодавно ми повідомляли, що Держдума РФ та Рада Федерації планують ухвалити рішення про припинення членства Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ до 21 лютого.