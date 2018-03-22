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Интервью

В ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений перемирия на Донбассе

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 07:43
Фото: ОБСЕ
Фото: ОБСЕ

ОБСЕ зафиксировала 144 взрыва за сутки

Участники миссии СММ ОБСЕ зафиксировали 144 взрыва на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 19 марта по 19:30 20 марта.

"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в том числе, около 80 взрывов против 65 соответственно", - говорится в отчете.

Сообщается, что в Луганской области также увеличилось количество нарушений режима прекращения огня. 

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 64 взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда СММ не зафиксировала ни одного такого нарушения", - отмечено в сообщении. 

Вместе с тем, наблюдатели ОБСЕ продолжают фиксировать неотведенные вооружения. 

"20 марта в подконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ зафиксировал 5 БМП-2 возле Николаевки и 2 БМП-2 возле н.п. Новогнатовка. Наблюдатели видели 1 военный грузовик, перевозивший на буксире 1 накрытую брезентом зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) возле н.п. Луганское", - говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области с вечера 16 марта до вечера 17 марта уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

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Теги: Донецк, ОБСЕ, Новости АТО
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