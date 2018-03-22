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Інтерв'ю

В ОБСЄ констатували збільшення кількості порушень перемир'я на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 07:43
Фото: ОБСЄ
Фото: ОБСЄ

ОБСЄ зафіксувала 144 вибухи за добу

Учасники місії СММ ОБСЄ зафіксували 144 вибухи на Донбасі. Про це йдеться в звіті місії за період з 19:30 19 березня по 19:30 20 березня.

"В Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, в тому числі, близько 80 вибухів проти 65 відповідно", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що в Луганській області також збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню.

"В Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню (у тому числі 64 вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли СММ не зафіксувала жодного такого порушення", - зазначено в повідомленні.

Разом з тим, спостерігачі ОБСЄ продовжують фіксувати невідведене озброєння.

"20 березня у підконтрольних уряду районах міні-БПЛА СММ зафіксували 5 БМП-2 біля Миколаївки і 2 БМП-2 біля н. п. Новогнатівки. Спостерігачі бачили 1 військову вантажівку, що перевозила на буксирі 1 накриту брезентом зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) біля н. п. Луганське", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області з вечора 16 березня до вечора 17 березня зменшилася кількість порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім звітним періодом.

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Теги: Донецьк, ОБСЄ, Новини АТО
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