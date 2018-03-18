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Інтерв'ю

ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 01:10
фото: спостерігачі ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)
фото: спостерігачі ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)

З 19:30 15 березня по 19:30 16 березня на Донбасі було зафіксувано 63 вибухи

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, водночас зафіксовано зменшення кількості вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом. Про це зазначається у звіті місії станом на 17 березня.

У звіті за проміжок часу з 19:30 15 березня по 19:30 16 березня зафіксовано 63 вибухи.

"В Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, тим не менш зафіксувавши більше вибухів (11), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (7 вибухів)", - йдеться в звіті.

Зокрема, вдень 16 березня в підконтрольному Україні Павлополі, спостерігачі чули 11 вибухів невизначеного походження на невстановленій відстані на північний схід, схід, східно-південно-схід і південно-схід.

"СММ продовжує здійснювати моніторинг процесу розведення сил і засобів, а також намагатися отримати необмежений доступ до ділянок розведення в районах н.п. Станиця Луганська, н.п. Золоте н.п. Петровське... Доступ СММ залишався обмеженим, проте спостерігачі змогли здійснити моніторинг в деяких частинах цих ділянок", - повідомили в ОБСЄ.

Нагадаємо, в ОБСЄ повідомили, що за тиждень на Донбасі 23 рази було обмежено рух міжнародних спостерігачів.

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Темы: АТО    Теги: ОБСЄ, Новини АТО
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