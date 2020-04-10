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Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Новозвановки

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 14:42
Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Новозвановки
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики также обстреливали украинские позиции в районе Новоалександровки

От начала текущих суток, 10 апреля, по имеющейся информации, вооруженные формирования РФ на Донбассе осуществили 6 обстрелов позиций защитников Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Боевики обстреливали украинские позиции в районе Новоалександровки от оккупированного ним села Калиново-Борщеватое. Также обстреляли позиции в районе Новозвановки.

После 06:20 от Золотого-5 оккупанты выпустили всего 13 мин различных калибров и вели огонь из гранатометов различных систем по защитникам Орехово. 9 мин 82-го калибра враг выпустил от оккупированного им поселка Голубовское после 08.55 по позициям наших воинов в районе Новотошковского.

Кроме того, после 06:30 с СПГ и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска нарушили режим тишины вблизи Красногоровки, а после 08.30 со стрелкового вооружения - в районе Опытного.

Подразделения Объединенных сил из гранатометов и стрелкового вооружения адекватно и достойно подавляли вражескую вооруженную активность.

Напомним, в результате обстрела боевиков на Донбассе 10 апреля, ранение получил украинский военный.

Отметим, за прошедшие сутки ситуация на Донбассе резко обострилась - в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое ранены.

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