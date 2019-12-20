ОБСЕ фиксирует увеличение количества взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в среду, 18 декабря, зафиксировала около 200 взрывов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ежедневный отчет ОБСЕ.

Так, в Донецкой области наблюдатели фиксируют увеличение количества взрывов и нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Там миссия ОБСЕ зарегистрировала около 190 взрывов. Большинство нарушений были зафиксированы в районе Светлодарска и Донецкой фильтровальной станции.

В Луганской области в среду наблюдатели ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений. В течение суток наблюдатели зафиксировали 34 взрывы вблизи населенного пункта Кряковка.

Напомним, ранее сообщалось, что российско-оккупационные силы в четверг, 19 декабря, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Троицкое. А уже с начала пятницы боевики дважды открывали огонь вблизи Невельского и Славного.

Как писало РБК-Украина, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины. Стороны договорились о продолжение перемирия, объявленного в июле 2019 года.