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В ОБСЕ не достигли соглашения о продлении мандата СММ в Украине

Фото: в ОБСЕ не пришли к консенсусу по продлению мандата СММ в Украине (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ОБСЕ не смогли договориться о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине. Достичь соглашения помешала позиция России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ОБСЕ.

"Нам не удалось договориться о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии из-за позиции Российской Федерации", - приводятся в релизе слова главы ОБСЕ Збигнева Рау.

По его словам, организация продолжит консультации со странами участницами относительно будущей роли и присутствия ОБСЕ в Украине. Рау также отметил, что пока продолжаются обсуждения СММ сохранит свой административный статус полевых операций и продолжит выполнять функции, включая обеспечение безопасности членов миссии, имущества и помещений.

Напомним, СММ была создана в марте 2014 года по запросу представительства Украины в ОБСЕ и консенсусному решению всех 57 государств-участников. Базируется на Донбассе. Миссия насчитывает 1291 человека и является самой крупной в организации.

С момента своего развертывания в марте 2014 года СММ выпустила 2432 ежедневных и 242 оперативных сводки.

Отметим, ранее Збигнев Рау назвал российские удары по мирным жителям Украины государственным терроризмом.

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