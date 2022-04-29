ОБСЕ анонсировала закрытие мониторинговой миссии в Украине

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау и Хельга Шмид объявили, что вскоре специальная мониторинговая миссия в Украине будет свернута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОБСЕ .

В заявлении представителей ОБСЕ, опубликованном на сайте организации, указано, что она пыталась найти способы для продления мандата специальной мониторинговой миссии. Но позиция Российской Федерации не оставила иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии.

Господин Рау также высоко оценил работу членов специальной мониторинговой миссии, поскольку она сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах.