Обрушение жилого дома в Майами: число жертв снова возросло

Официальные лица заявили, что 80 человек числятся пропавшими без вести, хотя детективы все еще работают над проверкой того, что каждый из тех, кто числится пропавшим без вести, действительно находился в здании, когда оно обрушилось.

Спасатели провели две недели, копаясь в завалах, тщетно ища хоть какие-то признаки жизни.

Напомним, здание обрушилось утром 24 июня. Всего в жилом доме было 135 квартир. Обрушилось 55 из них. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.

Жилой дом был построен 40 лет назад. В 2018 году во время проверки здания специалисты обнаружили признаки серьезного структурного повреждения.