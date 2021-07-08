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Обвалення житлового будинку в Майамі: кількість жертв знову зросла

Автор: РБК-Україна

Кількість жертв в результаті обвалення житлового будинку в Майамі продовжує зростати. На сьогоднішній день відомо вже про 60 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Чиновники заявили, що 80 людей вважаються зниклими безвісти, хоча детективи все ще працюють над перевіркою того, що кожен з тих, хто числиться зниклим безвісти, дійсно знаходився в будівлі, коли воно обрушилося.

Рятувальники провели два тижні, копаючись у завалах, марно шукаючи хоч якісь ознаки життя.

Нагадаємо, будівля обвалилася вранці 24 червня. Всього в житловому будинку було 135 квартир. Обрушилося 55 з них. Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида.

Житловий будинок був побудований 40 років тому. У 2018 році під час перевірки будівлі фахівці виявили ознаки серйозного структурного пошкодження.

Нагадаємо, 2 липня президент США Джо Байден зустрівся з рятувальниками і сім'ями постраждалих від обвалу будинку в Майамі. Зустріч проходила три години, до неї приєдналася перша леді Джил Байден.

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