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Обрушение здания в Майами: комиссар сообщил о полусотне пропавших лиц

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США , Четверг 24 июня 2021 21:30
Обрушение здания в Майами: комиссар сообщил о полусотне пропавших лиц Фото: Обрушение здания в Майами (twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: РБК-Украина

Более полусотни человек пропали без вести в результате сегодняшнего обрушения 12-этажного здания в городе Серфсайд. Среди 35 пострадавших, 2 человек были госпитализированы.

Об этом пишет пресс-служба BBC.

По словам комиссара округа Хосе Диаса, сейчас 51 человек, который предположительно проживал в этом многоэтажном доме - считается пропавшим.

Как отметил мэр Серфсайда Чарльз Беркетт во время пресконференции, около трети задней части здания - полностью завалена.

Губернатор штата Рон Десантис, со своей стороны, отметил, что пожарно-спасательная служба продолжает поиски безвести пропавших людей.

В частности, глава Серфсайда добавил, что масштабы разрушения массивной конструкции сильно затрудняют работу спасателей.

Напомним, что в результате трагедии погиб как минимум один человек и пострадали тридцать человек, среди которых двое были госпитализированы.

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