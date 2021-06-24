Обвалення будівлі в Маямі: комісар повідомив про півсотні зниклих осіб

Більше ніж півсотні осіб пропали безвісти внаслідок сьогоднішнього обвалення 12-поверхової будівлі в місті Серфсайд. Серед 35 постраждалих, двоє осіб були госпіталізовані.

Про це пише пресслужба BBC.

За словами комісара округу Хосе Діаса, наразі 51 особа, яка імовірно проживала в цьому багатоповерховому будинку - вважається зниклою. Як відзначив мер Серфсайду Чарльз Беркетт під час пресконференції, близько третини задньої частини будівлі - повністю завалена.

Губернатор штату Рон ДеСантіс, зі свого боку, відзначив, що пожежно-рятувальна служба продовжує пошуки безвісти зниклих людей. Зокрема, очільник Серфсайду додав, що масштаби руйнування масивної конструкції сильно ускладнюють роботу рятувальників.

Нагадаємо, що внаслідок трагедії загинула, як мінімум одна людина та постраждали тридцять осіб, серед яких двох було госпіталізовано.