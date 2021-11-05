Обрушение высотки в Лагосе: число жертв превысило 40 человек

В Нигерии количество погибших при обрушении 21-этажного здания в Лагосе увеличилось до 43. По предварительным данным, на момент аварии на стройке могли находиться около 100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Как сообщил агентству представитель Красного креста, за последние сутки число погибших увеличилось до 43. На месте обрушения продолжаются поисковые работы.

По словам представителя организации, среди погибших - директор компании, которая занималась строительством 21-этажного здания в фешенебельном районе Лагоса.

Издание отмечает, что со 2 ноября из-под завалов живым не был извлечен ни один человек. На данный момент точно неизвестно, сколько людей может находиться под обломками. По словам одного из рабочих, в момент обрушения на стройке находились около 100 человек.