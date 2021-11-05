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Обрушение высотки в Лагосе: число жертв превысило 40 человек

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Лагос, Пятница 05 ноября 2021 17:27
Обрушение высотки в Лагосе: число жертв превысило 40 человек Фото: число жертв обвала здания в Нигерии превысило 40 человек (twitter.com/MobilePunch)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Нигерии количество погибших при обрушении 21-этажного здания в Лагосе увеличилось до 43. По предварительным данным, на момент аварии на стройке могли находиться около 100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщил агентству представитель Красного креста, за последние сутки число погибших увеличилось до 43. На месте обрушения продолжаются поисковые работы.

По словам представителя организации, среди погибших - директор компании, которая занималась строительством 21-этажного здания в фешенебельном районе Лагоса.

Издание отмечает, что со 2 ноября из-под завалов живым не был извлечен ни один человек. На данный момент точно неизвестно, сколько людей может находиться под обломками. По словам одного из рабочих, в момент обрушения на стройке находились около 100 человек.

Напомним, 1 ноября в фешенебельном районе Лагоса - Икойе - рухнуло 21-этажное здание.

Отметим, позднее появилась информация, что в результате обрушения многоэтажки без вести пропавшими числятся около 100 человек.

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