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Обвалення скелі на туристів у Бразилії: кількість загиблих зросла

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Бразиліа, Неділя 09 січня 2022 17:47
Обвалення скелі на туристів у Бразилії: кількість загиблих зросла фото: кількість жертв обвалення скелі в Бразилії зросла (Bombeiros / MG)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кількість загиблих в результаті обвалення скелі на Катери з туристами в каньйоні неподалік від бразильського міста Капітоліу на південному сході країни зросла до восьми. Раніше повідомлялося про п'ять жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинний портал G1.

За даними видання, в результаті обвалення скелі були потоплені чотири катери. Всього допомогу надали 27 постраждалим. Принаймні двоє залишаються в лікарні.

"Кількість загиблих зросла до восьми", - зазначає портал.

Як уточнили рятувальники, ще дві людини вважаються зниклими безвісти. Їх пошуком займаються військові і співробітники екстрених служб.

Нагадавши, частина скелі обрушилася на Катери з туристами 8 січня. Спочатку повідомлялося про п'ять загиблих.

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