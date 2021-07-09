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Обрушение дома в Майами: нашли еще четыре жертвы

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Майами, Пятница 09 июля 2021 03:32
Обрушение дома в Майами: нашли еще четыре жертвы Фото: число жертв обрушения дома возросло до 64 (фото twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: Даша Харченко

Число погибших в результате обвала жилого дома возле Майами вновь возросло. Стало известно о 64 жертвах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Таким образом спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела.

"Общее количество подтвержденных смертей сейчас составляет 64.76 остаются потенциально пропавшими без вести", - сказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

Накануне было известно о 60 погибших.

Напомним, двенадцатиэтажный дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня, причины до сих пор не названы.

В связи с трагедией президент США Джо Байден объявлял чрезвычайную ситуацию во Флориде.

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