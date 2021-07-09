Обрушение дома в Майами: нашли еще четыре жертвы

Число погибших в результате обвала жилого дома возле Майами вновь возросло. Стало известно о 64 жертвах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Общее количество подтвержденных смертей сейчас составляет 64.76 остаются потенциально пропавшими без вести", - сказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

Таким образом спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела.

Накануне было известно о 60 погибших.

Напомним, двенадцатиэтажный дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня, причины до сих пор не названы.

В связи с трагедией президент США Джо Байден объявлял чрезвычайную ситуацию во Флориде.