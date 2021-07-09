Обвалення будинку в Майамі: знайшли ще чотири жертви
Фото: кількість жертв обвалення будинку зросла до 64 (twitter.com/MiamiDadeFire)
Кількість загиблих внаслідок обвалу житлового будинку біля Майамі знову зросла. Стало відомо про 64 жертви.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Таким чином рятувальники витягли з-під уламків ще чотири тіла.
"Загальна кількість підтверджених смертей зараз складає 64.76 залишаються потенційно зниклими безвісти", - сказала мер округу Маямі-Дейд Даніелла Лавін Кава.
Напередодні було відомо про 60 загиблих.
Нагадаємо, дванадцятиповерховий будинок в Серфсайді обрушився у ніч на 24 червня, причини досі не названі.
У зв'язку з трагедією президент США Джо Байден оголошував надзвичайну ситуацію у Флориді.