Обручальные кольца – идеальный символ любви и верности

Несокрушимей союз мужчины и женщины способен подкрепиться не только любовью, но и определенными аксессуарами. Одним из них является обручальное кольцо, которое на протяжении многих лет считается важнейшим аспектом свадебной процессии и создания новой семьи. Наличие драгоценности на безымянном пальце правой руки свидетельствует о том, что человек вступил в брак.

Кольца выбираются на всю жизнь, но обстоятельства могут быть разными. В любом случае к выбору и покупке нужно относиться с особым трепетом. Помочь купить обручальные кольца может магазин "Ювелирная карта", предоставляющий ассортимент на сайте diamant.ua. В огромном каталоге предложений каждый покупатель найдет что-нибудь свое.

Разновидности колец

В зависимости от дизайна и материала обручальные кольца разделяются на несколько видов:

С камнями . Чаще всего используются бриллианты, а выбираются такие кольца женщинами. Мужчины редко довольствуются обручальными кольцами, где есть какие-нибудь камни и дополнительные украшения. Главный недостаток – это хрупкость и вероятность потерять камень. Поэтому рекомендуется к выбору прочный аксессуар, изготовленный с применением современных технологий.

Со вставкой . Применяется несколько материалов. Нередко используется вставка желтого и белого золота. Отдельные модели также дополняются платиной.

Классические . Самые простые, гладкие и одновременно без вставок кольца. Но иногда есть рельефные компоненты с ажурными дополнениями.

Современное ювелирное производство воплощает классические традиции и необычные технологии. Специалисты создают настоящие произведения искусства, лаконичные и одновременно креативные обручальные кольца.

Доступный ассортимент от магазина "Ювелирная карта"

Предложения компании разнообразные, а их выбор обеспечен специальным каталогом с указанием ряда критериев и условий:

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Определив критерии выбора необходимо определиться с ювелирным украшением. В этом помогают фотографии, детальное описание и обозначение параметров с характеристиками. Также на сайте есть актуальная стоимость на текущий момент, являющаяся определяющим во многих случаях.

Дополнительную помощь и рекомендации каждый клиент вправе получить от менеджеров компании. Они готовы подсказать относительно ассортимента, сформировать список предложений, основываясь на запросах клиентов и множестве другой информации.

Чистка обручальных колец

Покупка – это одно дело, ведь гораздо важнее эту покупку сохранить в хорошем состоянии. Для этого необходима чистка, позволяющая восстановить былой блеск и преимущества обручального кольца. Лучший вариант – применение специализированных чистящих средств и элементарная полировка в последующем. Также рекомендуется исключить механическое влияние на кольцо, тем самым защищая его от лишних повреждений, сколов и царапин.

Доставка украшений

Купленные обручальные кольца на сайте diamant.ua доставляются любым транспортным перевозчиком. Для этого используется специальная упаковка с защитными компонентами, предупреждая лишние повреждения или износ.

Желающие могут отправиться в один из магазинов и попросить показать обручальные кольца из каталога. Примерка и подробный анализ внешних особенностей каждого кольца позволит найти идеальное решение под свои запросы.

Оплата и гарантия

На продаваемые кольца есть гарантия и возможность обмена при условии сохранения заводской пломбы. Чаще всего гарантия действует на вставки и декоративные элементы, хотя формально она предоставляется на все разновидности продаваемых обручальных колец.

Оплата заказа доступна по факту получения после доставки либо картой по факту оформления заказа на официальном сайте. Также оплата доступна наличными, когда покупка совершается через один из магазинов в Украине.