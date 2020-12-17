Обручки – ідеальний символ любові і вірності

Незламний союз чоловіка і жінки здатний підкріпитися не тільки любов'ю, але і певними аксесуарами. Одним з них є обручка, яке протягом багатьох років вважається найважливішим аспектом весільної процесії і створення нової сім'ї. Наявність коштовності на безіменному пальці правої руки свідчить про те, що людина вступила в шлюб.

Обручки вибираються на все життя, але обставини можуть бути різними. У будь-якому випадку до вибору та купівлі потрібно ставитися з особливим трепетом. Допомогти купити обручки може магазин "Ювелірна карта", що надає асортимент на сайті diamant.ua. У величезному каталозі пропозицій кожен покупець знайде що-небудь своє.

Різновиди обручок

Залежно від дизайну і матеріалу обручки поділяються на кілька видів:

З камінням . Найчастіше використовуються діаманти, а вибираються такі обручки жінками. Чоловіки рідко задовольняються обручками, де є які-небудь камені і додаткові прикраси. Головний недолік – це крихкість і ймовірність втратити камінь. Тому рекомендується до вибору міцний аксесуар, виготовлений із застосуванням сучасних технологій.

З вставкою . Застосовується кілька матеріалів. Нерідко використовується вставка жовтого і білого золота. Окремі моделі також доповнюються платиною.

Класичні . Найпростіші, гладкі і одночасно без вставок обручки. Але іноді є рельєфні компоненти з ажурними доповненнями.

Сучасне ювелірне виробництво втілює класичні традиції і незвичайні технології. Фахівці створюють справжні витвори мистецтва, лаконічні і водночас креативні обручки.

Доступний асортимент від магазину "Ювелірна карта"

Пропозиції компанії різноманітні, а їх вибір забезпечений спеціальним каталогом із зазначенням ряду критеріїв і умов:

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метал;

колір металу і вставки;

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стиль.

Визначивши критерії вибору необхідно визначитися з ювелірною прикрасою. У цьому допомагають фотографії, детальний опис і позначення параметрів з характеристиками. Також на сайті є актуальна вартість на поточний момент, що є визначальним у багатьох випадках.

Додаткову допомогу і рекомендації кожен клієнт має право отримати від менеджерів компанії. Вони готові підказати щодо асортименту, сформувати список пропозицій, ґрунтуючись на запитах клієнтів і безлічі іншої інформації.

Чистка обручок

Купівля – це одна справа, адже набагато важливіше цю покупку зберегти в хорошому стані. Для цього необхідна чистка, що дозволяє відновити колишній блиск і переваги обручки. Кращий варіант – застосування спеціалізованих засобів для чищення та елементарне полірування в подальшому. Також рекомендується виключити механічний вплив на кільце, тим самим захищаючи його від зайвих пошкоджень, відколів і подряпин.

Доставка прикрас

Куплені обручки на сайті diamant.ua доставляються будь-яким транспортним перевізником. Для цього використовується спеціальна упаковка з захисними компонентами, попереджаючи зайві пошкодження або знос.

Бажаючі можуть відправитися в один з магазинів і попросити показати обручки з каталогу. Примірка і детальний аналіз зовнішніх особливостей кожної обручки дозволить знайти ідеальне рішення під свої запити.

Оплата і гарантія

На всі обручки є гарантія і можливість обміну за умови збереження заводської пломби. Найчастіше гарантія діє на вставки і декоративні елементи, хоча формально вона надається на всі різновиди обручок.

Оплата замовлення доступна за фактом отримання після доставки або картою за фактом оформлення замовлення на офіційному сайті. Також оплата доступна готівкою, коли покупка здійснюється через один з магазинів в Україні.