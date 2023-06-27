"Обрізав" світло населенню та подавав його окупантам. У Лимані затримали екс-електрика

СБУ затримала у Лимані "головного інженера росенерго", який відключив мирне населення від електрики і подав електроенергію окупантам. Зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Так, під час тимчасового захоплення міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили "головним інженером" у створеній агресором "регіональній енергопостачальній компанії РФ.

"На цій "посаді" він знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив доступну енергію на потреби рашистів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, фігурант організовував подачу струму до окупаційної адміністрації Лиману, а також до утворених ворогом місцевих "відділів міліції ДНР" та "військової комендатури" РФ.

Крім того, колаборант забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, в яких були розквартировані регулярні російські війська. При цьому, домівки місцевих жителів залишалися без електроенергії.

Також фігурант записував для прокремлівських Telegram-каналів власні відеокоментарі, де він вихваляв окупаційний режим країни-агресора.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ зірвали "плани" фігуранта - встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Місто Лиман Донецької області було взято під контроль ЗСУ у жовтні 2022 року. З цього моменту СБУ постійно затримує там колаборантів, які погодились співпрацювати із ворогом під час окупації міста.

Так, у квітні 2023 року у Лимані СБУ провела масовий арешт одразу 9 зрадників. Також там затримали колишнього майстра газорозподільних мереж, який під час окупації співпрацював з росіянами та організував опалення в казармах зрадників. Від окупантів він навіть отримав посаду "директора філії "Донбасгазу ДНР".