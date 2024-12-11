Обрив атракціону у Києві: повідомлено про підозру п'ятьом фігурантам

Поліція повідомила про підозру п’ятьом фігурантам щодо справи про обрив атракціону у Києві у липні. Тоді загинув хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Так, на підставі зібраних доказів, слідчі Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили про підозру п’ятьом фігурантам, дії або бездіяльність яких призвели до трагедії.

"Серед підозрюваних - директор атракціону та підприємець, який його орендував, проєктант атракціону, експерт технічного огляду та екс-службовець комунального підприємства КМДА", - розповіли у відомстві.

Підозрюваним загрожує до восьми та п’яти років позбавлення волі.

Деталі слідства

Поліцейські встановили, що у 2020 році Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради провів конкурс з "Облаштування атракціону канатної переправи через річку Дніпро від арки Дружби народів до Труханового острова", у якому перемогла столична компанія, яка після введення атракціону в експлуатацію передала його в оренду іншому підприємцю.

Втім, як встановило слідство, з моменту розробки проєктної документації та отримання необхідних дозволів відповідними особами було допущено ряд прорахунків.

Зокрема, закріплений сталевий канат не можна було використовувати через невідповідність технічним характеристикам та цільовому призначенню. Крім того, атракціон передбачав собою високий ступінь ризику та підлягав обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню.