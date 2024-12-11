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Обрыв аттракциона в Киеве: сообщено о подозрении пяти фигурантам

Киев, Среда 11 декабря 2024 11:00
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Обрыв аттракциона в Киеве: сообщено о подозрении пяти фигурантам Фото: сообщено о подозрении пятерым фигурантам по делу об обрыве аттракциона в Киеве (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция сообщила о подозрении пятерым фигурантам по делу об обрыве аттракциона в Киеве в июле. Тогда погиб парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Так, на основании собранных доказательств, следователи Печерского управления полиции под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили о подозрении пяти фигурантам, действия или бездействие которых привели к трагедии.

"Среди подозреваемых - директор аттракциона и предприниматель, который его арендовал, проектант аттракциона, эксперт технического осмотра и экс-служащий коммунального предприятия КГГА", - рассказали в ведомстве.

Подозреваемым грозит до восьми и пяти лет лишения свободы.

Детали следствия

Полицейские установили, что в 2020 году Департамент экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета провел конкурс по "Обустройству аттракциона канатной переправы через реку Днепр от арки Дружбы народов до Труханова острова", в котором победила столичная компания, которая после введения аттракциона в эксплуатацию передала его в аренду другому предпринимателю.

Впрочем, как установило следствие, с момента разработки проектной документации и получения необходимых разрешений соответствующими лицами был допущен ряд просчетов.

В частности, закрепленный стальной канат нельзя было использовать из-за несоответствия техническим характеристикам и целевому назначению. Кроме того, аттракцион предусматривал собой высокую степень риска и подлежал обязательному аварийно-спасательному обслуживанию.

Обрыв аттракциона в Киеве

В июле при съезде с башни аттракциона канатной дороги через реку Днепр в Киеве оборвался трос, из-за чего 20-летний парень упал в воду и утонул.

Почти сразу прокуратура призвала свидетелей и граждан поделиться доказательствами обрыва каната на аттракционе в Киеве, в результате чего погиб молодой человек.

Тогда следователи начали уголовные производства по двум статьям - нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и служебная халатность.

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