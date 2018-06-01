Образовательный туризм: где учить английский язык летом

Лето — время отпусков и каникул, многие планируют поездку на море или экскурсии по городам. А еще с каждым годом все популярнее становится образовательный туризм, когда во время одной поездки можно сочетать приятное с полезным — отдых с учебой.

Кому-то может показаться, что одно будет мешать другому, но на самом деле все выходит ровно наоборот. Во время трудовых будней наш мозг устает в первую очередь из-за однообразной информации. Так что для него переключение на что-то новое и будет своеобразным отдыхом. Летние путешествия — это отличная возможность подтянуть свои знания, ведь очень часто в обычном ритме жизни нам не хватает на учебу времени.

К тому же есть один предмет, который в идеале можно изучить, лишь пожив какое-то время за границей. Это иностранный язык. Работу с преподавателем и одногруппниками, конечно, никто не отменял, но постоянное взаимодействие с носителями языка в реальных ситуациях поможет почувствовать результат уже после первых недель обучения.

Если вас интересует английский язык, то предлагаем вам обратить внимание на два популярных направления — это курсы английского языка в Великобритании и на Мальте. Эти страны имеют несколько неоспоримых плюсов. Во-первых, именно здесь вы сможете постоянно общаться на английском языке с его носителями, перенимать правильное произношение и пополнять словарный запас. Во-вторых, и в Великобритании, и на Мальте много исторических мест, достопримечательностей и культурных мероприятий, поэтому вы всегда сможете организовать свободное от учебы время.

Если вы хотите изучать английский язык на его родине, то курсы в Великобритании — хороший выбор. Языковые школы есть в любой части страны, поэтому вам не обязательно ехать в шумный Лондон, можно выбрать город поменьше: Бристоль, Бирмингем, Эпсом, Солсбери и др. Что касается туризма, то здесь так много исторических мест и природных достопримечательностей, что ваш график будет заполнен, даже если вы едете в путешествие несколько недель.

С другой стороны, и курсы английского языка на Мальте имеют ряд преимуществ. В первую очередь, это, конечно же, климат. Если погода Великобритании с ее внезапными дождями и облачностью кому-то не понравится, то Мальта — полная противоположность. Это небольшой остров южнее итальянской Сицилии с мягким теплым климатом. Вот уже много лет на Мальте собираются люди со всего мира, которые хотят выучить английский язык. Ежегодно сюда приезжают тысячи студентов, и больше всего их в летний период. Так что вы получите не только новые знания, но и новые интересные знакомства.

А если вам кажется, что выбирать курсы английского языка за рубежом и готовиться к поездке самостоятельно — это слишком сложно, то вам помогут специалисты BookYourStudy. Они подберут курсы английского языка в соответствии с вашими целями и займутся вопросами по выдаче визы. Также студентам обеспечивается полная информационная поддержка 24 часа в сутки на протяжении всего периода обучения.

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