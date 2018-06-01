Освітній туризм: де вчити англійську мову влітку

Літо – час відпусток і канікул, багато людей планують поїздку на море або екскурсії по містам. А ще з кожним роком все популярнішим стає освітній туризм, коли під час однієї поїздки можна поєднувати приємне з корисним – відпочинок з навчанням.

Комусь може здатися, що одне заважатиме іншому, але насправді все виходить рівно навпаки. Під час трудових буднів наш мозок втомлюється в першу чергу через одноманітну інформацію. Так що для нього перемикання на щось нове і буде своєрідним відпочинком. Літні подорожі – це відмінна можливість підтягнути свої знання, адже дуже часто в звичайному ритмі життя нам не вистачає на навчання часу.

До того ж є один предмет, який в ідеалі можна вивчити, лише поживши якийсь час за кордоном. Це іноземна мова. Роботу з викладачем і одногрупниками, звичайно, ніхто не відміняв, але постійна взаємодія з носіями мови в реальних ситуаціях допоможе відчути результат вже після перших тижнів навчання.

Якщо вас цікавить англійська мова, то пропонуємо вам звернути увагу на два популярних напрямки ­­­– це курси англійської мови у Великобританії і на Мальті. Ці країни мають кілька незаперечних плюсів. По-перше, саме тут ви зможете постійно спілкуватися англійською мовою з його носіями, переймати правильну вимову і поповнювати словниковий запас. По-друге, і в Великобританії, і на Мальті багато історичних місць, пам'яток і культурних заходів, тому ви завжди зможете організувати вільний від навчання час.

Якщо ви хочете вивчати англійську мову на її батьківщині, то курси в Великобританії – хороший вибір. Мовні школи є в будь-якій частині країни, тому вам не обов'язково їхати в галасливий Лондон, можна вибрати місто поменше: Брістоль, Бірмінгем, Епсом, Солсбері та ін. Що стосується туризму, то тут так багато історичних місць та природних пам'яток, що ваш графік буде заповнений, навіть якщо ви їдете в подорож на декілька тижнів.

З іншого боку, і курси англійської мови на Мальті мають ряд переваг. В першу чергу, це, звичайно ж, клімат. Якщо погода Великобританії з її раптовими дощами і хмарністю комусь не сподобається, то Мальта – повна протилежність. Це невеликий острів на південь від італійської Сицилії з м'яким теплим кліматом. Ось уже багато років на Мальті збираються люди з усього світу, які хочуть вивчити англійську мову. Щорічно сюди приїжджають тисячі студентів, і найбільше їх в літній період. Так що ви отримаєте не тільки нові знання, але й нові цікаві знайомства.

А якщо вам здається, що вибирати курси англійської мови за кордоном і готуватися до поїздки самостійно – це занадто складно, то вам допоможуть фахівці BookYourStudy. Вони підберуть курси англійської мови відповідно до ваших цілей і займуться питаннями щодо видачі візи. Також студентам забезпечується повна інформаційна підтримка 24 години на добу протягом усього періоду навчання.

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