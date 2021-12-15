На образование Киев потратил рекордно большую сумму - более 26 млрд гривен, - Кличко

За те годы, что Киев возглавляет Виталий Кличко, финансирование сферы образования в столице выросло в 5 раз. В частности, если раньше детских садов в столице не хватало, то сейчас в дошкольных учреждениях насчитывается 6,7 тыс. свободных мест.

Об этом стало известно из доклада Кличко о работе городских властей за 2021 год и планах на следующий год, сообщает сайт КГГА.

"За семь лет финансирование сферы образования выросло более чем в 5 раз. С 5 млрд грн в 2014 году до более 26 млрд в этом году. За эти годы мы построили или полностью реконструировали в столице 12 школ и 36 детских садов. Создали почти 19 тысяч мест в садах. Только в этом году - 1,9 тыс. мест. Сегодня очередь в электронной системе - 1,7 тыс. детей киевлян. А свободных мест в детсадах - 6,7 тысячи. Почему так? Потому что некоторых родителей не устраивают имеющиеся сады и они ожидают, когда появятся места в тех заведениях, куда им удобнее водить детей", - объяснил Кличко.

Он сообщил, что только в этом году построены или реконструированы 3 школы и 3 детских сада. А к концу года откроется еще одно дошкольное учреждение. Дополнительно создано 20 новых групп в существующих детсадах.

В следующем году Киев планирует снова выделить на образование рекордную сумму - 26,4 млрд грн. Это около 40% бюджета города, подчеркнул Кличко.

"Мы продолжим выплачивать работникам отрасли все возможные надбавки. На развитие дошкольного образования планируем выделить более 7 млрд грн. На строительство новых садов и школ, реконструкцию и капитальные ремонты - более 1,6 млрд грн", - подчеркнул мэр Киева.