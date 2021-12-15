На освіту Київ витратив рекордно велику суму - понад 26 млрд гривень, - Кличко

За ті роки, що Київ очолює Віталій Кличко фінансування сфери освіти у столиці зросло у 5 разів. Зокрема, якщо раніше дитячих садків у столиці не вистачало, то зараз у дошкільних закладах налічується 6,7 тис. вільних місць.

Про це стало відомо з доповіді Кличка про роботу міської влади за 2021 рік та плани на наступний рік, повідомляє сайт КМДА.

"За сім років фінансування сфери освіти зросло у понад 5 разів. Із 5 млрд грн у 2014 році до понад 26 млрд цього року. За ці роки ми побудували або повністю реконструювали в столиці 12 шкіл та 36 дитячих садочків. Створили майже 19 тисяч місць у садках. Тільки цього року - 1,9 тис. місць. Сьогодні черга в електронній системі - 1,7 тис. дітей киян. А вільних місць у дитсадках - 6,7 тисяч. Чому так? Бо деяких батьків не влаштовують наявні садки й вони очікують, коли з’являться місця у тих закладах, куди їм зручніше водити дітей", - пояснив Кличко.

Він повідомив, що лише цього року побудовано або реконструйовано 3 школи та 3 дитячих садок. А до кінця року відкриється ще один дошкільний заклад. Додатково створено 20 нових груп в існуючих дитсадках.

Наступного року Київ планує знову виділити на освіту рекордну суму - 26,4 млрд грн. Це близько 40 % від бюджету міста, підкреслив Кличко.

"Ми продовжимо виплачувати працівникам галузі всі можливі надбавки. На розвиток дошкільної освіти плануємо виділити понад 7 млрд грн. На будівництво нових садків і шкіл, реконструкцію та капітальні ремонти - понад 1,6 млрд грн", - наголосив мер Києва.