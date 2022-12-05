Образа в очах Путіна і "великий" російський народ. Макрон знову висловився про РФ

Макрон вважає, що Путін зачаїв образу на Захід через нібито намагання знищити Росію.

"Ймовірно, свого роду образу (бачив в очах Путіна - ред.). Щодо останніх десятиліть і західного світу. Образа на США та ЄС надзвичайно важлива. І відчуття, що наша мета - знищити Росію. Я не вірю, що це наша мета. Це ніколи не було нашою метою у Франції", - сказав президента.

Водночас французький лідер заявив, що російський народ потрібно поважати через культурні та історичні зв'язки.

"Коли ми мали дуже довгу розмову… було чітке розуміння того, що російський народ - це великий народ із великою історією. І його мета та його, можливо, доля полягала в тому, щоб відновити, мабуть, імперію", - акцентував Макрон.

Нагадаємо, нещодавно Еммануель Макрон заявив, що Росії після закінчення війни будуть необхідні гарантії безпеки.

При цьому аналітики ISW вважають, що ця заява Макрона стала частиною російської інформаційної спецоперації.

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