Обратно в ТРЦ и рестораны: Украина выходит из январского локдауна

Январский локдаун в Украине заканчивается и уже с понедельника, 25 января, ограничения смягчат. В частности, возобновят работу ТРЦ, кафе и рестораны. Подробнее о том, какие ограничения будут действовать после локдауна - в материале РБК-Украина.
Массовые мероприятия
В садиках и школах разрешается проведение концертов, но лишь при участии одной группы и без зрителей.
Банкеты и мастер-классы проводить запрещено.
Концерты и спортивные мероприятия разрешены, но лишь при участии 20 человек с дистанцией в 1,5 метра.
Проведение дискотек и работа ночных клубов запрещена.
Культура
Музеи и галереи могут работать, но с ограничением - один человек на 10 кв. метров.
Кинотеатры и театры работают с ограничением по числу мест - заполненность зала допускается лишь на 50%.
Транспорт
Перевозка пассажиров осуществляется лишь по числу сидячих мест.
Все пассажиры в транспорте должны быть в масках.
Кафе и рестораны
За одним столом может находиться лишь 4 человека, а растояние между столами - два метра.
В заведениях сотрудники должны быть в масках, на полу должна быть разметка.
Кафе и рестораны не могут работать после 23:00 вечера и до 07:00 утра. Расчетные операции проводятся до 22:00.
Граница
Иностранцы не могут въехать в Украину без страховки.
Религия
В помещении церкви должно быть не больше одного человека на пять квадратных метров, на улице - дистанция в полтора метра.
Общество
Украинцы находясь на улице должны иметь при себе документы.
Запрещается самовольно покидать места изоляции или обсервации.
Запрещается посещать места временного содержания, пунктов пребывания иностранцев и пунктов размещения беженцев.
Запрещается посещение заведений соцзащиты.
Образование
Работа заведение образования разрешается, но не больше 20 групп и при условии, что на изоляции не находится 50 и более процентов учеников и персонала.
Отели
Разрешается работа отелей, реабилитационных центров и санаториев.
Спорт и здоровье
Работа спортзалов и фитнес-центров разрешена, но лишь при условии - один человек на 20 кв. метров.
Плановая госпитализация запрещена, но есть исключения: палиативная помощь, роды, онкозаболевания, неотложная помощь.