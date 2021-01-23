Назад до ТРЦ і ресторанів: Україна виходить з січневого локдауна

Січневий локдаун в Україні закінчується і вже з понеділка, 25 січня, обмеження пом'якшать. Зокрема, відновлять роботу ТРЦ, кафе і ресторани. Детальніше про те, які обмеження будуть діяти після локдауна - в матеріалі РБК-Україна.

Масові заходи

У садочках і школах дозволяється проведення концертів, але лише за участю однієї групи і без глядачів.

Бенкети та майстер-класи проводити заборонено.

Концерти і спортивні заходи дозволені, але лише за участю 20 осіб з дистанцією в 1,5 метра.

Проведення дискотек і робота нічних клубів заборонена.

Культура

Музеї та галереї можуть працювати, але з обмеженням - одна людина на 10 кв. метрів.

Кінотеатри та театри працюють з обмеженням по числу місць - заповненість залу допускається лише на 50%.

Транспорт

Перевезення пасажирів здійснюється лише за кількістю сидячих місць.

Всі пасажири в транспорті повинні бути в масках.

Кафе і ресторани

За одним столом може перебувати лише 4 людини, а відстань між столами - два метри.

У закладах співробітники повинні бути в масках, на підлозі повинна бути розмітка.

Кафе і ресторани не можуть працювати після 23:00 вечора і до 07:00 ранку. Розрахункові операції проводяться до 22:00.

Кордон

Іноземці не можуть в'їхати в Україну без страховки.

Релігія

У приміщенні церкви повинно бути не більше однієї людини на п'ять квадратних метрів, на вулиці - дистанція в півтора метра.

Суспільство

Українці перебуваючи на вулиці повинні мати при собі документи.

Забороняється самовільно залишати місця ізоляції або обсервації.

Забороняється відвідувати місця тимчасового утримання, пунктів перебування іноземців та пунктів розміщення біженців.

Забороняється відвідування закладів соцзахисту.

Освіта

Робота заклад освіти дозволяється, але не більше 20 груп і за умови, що на ізоляції не знаходиться 50 і більше відсотків учнів і персоналу.

Готелі

Дозволяється робота готелів, реабілітаційних центрів і санаторіїв.

Спорт і здоров'я

Робота спортзалів і фітнес-центрів дозволена, але лише за умови - одна людина на 20 кв. метрів.

Планова госпіталізація заборонена, але є винятки: паліативна допомога, пологи, онкозахворювання, невідкладна допомога.

Нагадаємо, січневий локдаун почався в Україні 8 січня і триває до 24 січня включно. З 25 січня в Україні поновлюються обмеження, що діяли в грудні 2020 року.