Обращение к Венедиктовой из-за ситуации на "Укрлендфарминг" подписало более 150 депутатов

Обращение к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой относительно преследования НАБУ агрохолдинга "Укрлендфарминг" подписал 151 депутат. В нем депутаты говорят о конфликте интересов директора НАБУ и о решении суда о передаче дел незаангажированным следственным органам, которое Офис генпрокурора еще не выполнил.

Об этом говорится в обращении народных депутатов, копией которого располагает РБК-Украина.

Этим обращением народные депутаты отреагировали на письма коллектива группы компаний "Укрлендфарминг" в связи с пятилетним уголовным преследованием руководителя и основателя группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка со стороны НАБУ.

В запросе депутаты также отмечают, что преследование компании приводит к существенным потерям для экономики, а сам директор НАБУ Артем Сытник имеет признанный судебным решением конфликт интересов в этих делах.

"Это преследование вызывает подозрения в заангажированном отношении директора НАБУ Артема Сытника к компании и ее акционеру", - пишут нардепы.

По их информации, за это время агрохолдинг потерял 13 000 рабочих мест из-за закрытия 37 предприятий, а бюджет страны - около 1,5 млрд грн недополученных налогов из-за уменьшения объемов производства только за прошлый год.

"За 10 лет агрохолдинг инвестировал в экономику Украины более 3 млрд долларов, в том числе благодаря привлечению средств иностранных инвесторов и кредитных средств, предоставленных компании международными финансовыми учреждениями. Только за последние три года предприятия компании уплатили порядка 7,7 млрд грн налогов, создавали 1% ВВП Украины ... Компания "Укрлендфарминг", предприятия которой расположены в 22 областях Украины, играет важную роль и в социальной жизни в городах и селах. Агрохолдинг оказывал социальную помощь 706 населенным пунктам Украины, работал с 298 000 арендодателями земельных паев", - говорится в обращении.

Депутаты просят генпрокурора взять под личный контроль соблюдение законности в указанных делах и выполнить решение Печерского суда от 21 января о передаче дела VAB банка от НАБУ к незаангажированным следственным органам.