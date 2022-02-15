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Обращение Байдена по Украине: в Белом доме назвали темы

Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден сегодня выступит с обращением по Украине. В частности, он предоставит последнюю информацию о событиях, связанных с Украиной, но не будет объявлять о новой политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в Twitter.

"Джо Байден расскажет о ситуации на местах, о шагах, которые мы предприняли, о действиях, которые мы готовы предпринять, о том, что поставлено на карту для США и всего мира, и как это может повлиять на нас дома", - написала она.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден выступит с краткими замечаниями по ситуации в Украине и России.

"Он подтвердит, что Соединенные Штаты по-прежнему открыты для дипломатии высокого уровня в тесной координации с нашими союзниками, опираясь на многочисленные дипломатические пути, которые мы и наши союзники и партнеры предложили России в последние месяцы. Соединенные Штаты по-прежнему считают, что дипломатия и деэскалация - лучший путь вперед, но готовы к любому сценарию", - говорится в сообщении Белого дома.

Ранее сообщалось, что Байден сегодня выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины.

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