Звернення Байдена щодо України: у Білому домі назвали теми

Президент США Джо Байден сьогодні виступить зі зверненням по Україні. Зокрема, він надасть останню інформацію про події, пов'язані з Україною, але не оголошуватиме про нову політику.

"Джо Байден розповість про ситуацію на місцях, про кроки, які ми зробили, про дії, які ми готові зробити, про те, що поставлено на карту для США і всього світу, і як це може вплинути на нас вдома", - написала вона.

Раніше Білий дім повідомив, що Байден виступить з короткими зауваженнями щодо ситуації в Україні та Росії.

"Він підтвердить, що Сполучені Штати як і раніше відкриті для дипломатії високого рівня в тісній координації з нашими союзниками, спираючись на численні дипломатичні шляхи, які ми і наші союзники і партнери запропонували Росії в останні місяці. Сполучені Штати як і раніше вважають, що дипломатія і деескалація- н айкращий шлях вперед, але готові до будь-якого сценарію", - йдеться в повідомленні Білого дому.