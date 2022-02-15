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Звернення Байдена щодо України: у Білому домі назвали теми

Автор: Валерія Поліщук

Президент США Джо Байден сьогодні виступить зі зверненням по Україні. Зокрема, він надасть останню інформацію про події, пов'язані з Україною, але не оголошуватиме про нову політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Білого дому Джен Псакі в Twitter.

"Джо Байден розповість про ситуацію на місцях, про кроки, які ми зробили, про дії, які ми готові зробити, про те, що поставлено на карту для США і всього світу, і як це може вплинути на нас вдома", - написала вона.

Раніше Білий дім повідомив, що Байден виступить з короткими зауваженнями щодо ситуації в Україні та Росії.

"Він підтвердить, що Сполучені Штати як і раніше відкриті для дипломатії високого рівня в тісній координації з нашими союзниками, спираючись на численні дипломатичні шляхи, які ми і наші союзники і партнери запропонували Росії в останні місяці. Сполучені Штати як і раніше вважають, що дипломатія і деескалація- н айкращий шлях вперед, але готові до будь-якого сценарію", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Раніше повідомлялося, що Байден сьогодні виступить зі зверненням з приводу ситуації навколо України.

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