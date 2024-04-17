Обрано перших сім присяжних у кримінальному процесі проти Трампа

Адвокати обговорили публікації присяжних у соціальних мережах, їхні політичні погляди та особисте життя, щоб вирішити, хто може брати участь у справедливому суді над колишнім президентом.

В результаті присяжними обрано спеціаліста з інформаційних технологій, учителя англійської мови, медсестру онкологічної клініки, менеджера з продажів, інженера-програміста та двох юристів.

Ще одинадцять осіб мають бути приведені до присяги, перш ніж наступного тижня суд почне заслуховувати вступні слова.

Десятки потенційних присяжних були звільнені від участі у процесі після того, як вони заявили, що не можуть бути справедливими чи неупередженими.

Під час обговорення суддя зробив попередження Трампу після того, як він почав, емоційно жестикулюючи, щось говорити одній з кандидаток в присяжні. Що саме говорив Трамп, журналісти не почули, проте суддя сказав: "Я не потерплю цього. Я не допущу, щоб присяжних залякували в цій залі суду".

Виходячи з будівлі суду, Трамп звинуватив суддю у "поспішному" процесі.

"Ми збираємося продовжувати нашу боротьбу проти цього судді", — сказав Трамп, який безуспішно домагався його відводу.

Суть справи