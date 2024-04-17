Избраны первые семь присяжных в уголовном процессе против Трампа

Адвокаты обсудили публикации присяжных в социальных сетях, их политические взгляды и личную жизнь, чтобы решить, кто может принять участие в справедливом суде над бывшим президентом.

В результате присяжными избран специалист по информационным технологиям, учитель английского языка, медсестра онкологической клиники, менеджер по продажам, инженер-программист и два юриста.

Еще одиннадцать человек должны быть приведены к присяге, прежде чем на следующей неделе суд заслушает вступительные слова.

Десятки потенциальных присяжных были освобождены от участия в процессе после того, как они заявили, что не могут быть справедливыми или беспристрастными.

При обсуждении судья сделал предупреждение Трампу после того, как он начал, эмоционально жестикулируя, что-то говорить одной из кандидаток в присяжные. Что именно говорил Трамп, журналисты не услышали, однако судья сказал: "Я не потерплю этого. Я не допущу, чтобы присяжных запугивали в этом зале суда".

Выходя из здания суда, Трамп обвинил судью в "спешном" процессе.

"Мы собираемся продолжать нашу борьбу против этого судьи", - сказал Трамп, безуспешно добивавшийся его отвода.

Суть дела