Избранный президент Чехии призвал предоставить Украине истребители в долгосрочной перспективе

Украина должна получить истребители, но в долгосрочной перспективе. Передача авиации должна произойти только через полгода.

Об этом заявил избранный президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit .

"В долгосрочной перспективе Украине также должны быть поставлены истребители. Но это должно произойти только через шесть месяцев или позже. Потому что для этого нужна подготовка специалистов, летного и наземного персонала, логистика, наземная охрана", - заявил он.

Павел также призвал к быстрым поставкам оружия для Украины. Среди прочего, по его словам, боевые танки важны для украинских войск, чтобы они могли остановить российское наступление.

Напомним, ранее замглавы Госдепа Виктория Нуланд заявляла, что США обсуждают возможную передачу Украине истребителей 4-го и 5-го поколений.

Кроме того, конгрессмен Майкл Маккол заявлял, что Украине могут передать истребители F-16 в решающий переломный момент войны.

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