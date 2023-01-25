Обов'язково запрацює. Єрмак пояснив, коли Україна скористається ленд-лізом

Ленд-ліз обов'язково запрацює для України. Однак, не варто забувати про економіку, оскільки програма не є безкоштовною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Forbes .

"Він є і він обовʼязково запрацює, але ленд-ліз - не безплатна допомога. Сьогодні все, що отримуємо, ми отримуємо як допомогу. Треба ще не забувати про економіку. Сьогодні одинадцятий місяць війни, але економіка працює, держава сплачує пенсії та заробітні плати", - заявив Єрмак.

Водночас керівник Офісу президента нагадав й про ворожі ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. За його словами, у світі мало країн, які б протримались у такій війні протягом одинадцяти місяців. Світ вірить в Україну, через що й продовжує інвестувати у наших воїнів.

Ленд-ліз, як пояснив Єрмак, запрацює тоді, коли це буде виправдано.

"Як тільки ми будемо розуміти, що він нам потрібен, це є виправдано, він запрацює. Немає ніяких запобіжників і ніяких перепон для того, щоб його використовувати", - зауважив керівник Офісу президента.