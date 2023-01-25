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Обязательно заработает. Ермак объяснил, когда Украина воспользуется ленд-лизом

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Среда 25 января 2023 14:26
Обязательно заработает. Ермак объяснил, когда Украина воспользуется ленд-лизом Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Лэнд-лиз обязательно заработает для Украины. Однако не стоит забывать об экономике, поскольку программа не является бесплатной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Forbes.

"Он есть и он обязательно заработает, но ленд-лиз - не бесплатная помощь. Сегодня все, что получаем, мы получаем как помощь. Надо еще не забывать об экономике. Сегодня одиннадцатый месяц войны, но экономика работает, государство платит пенсии и заработные платы", - заявил Ермак.

В то же время руководитель Офиса президента напомнил и о вражеских ракетных ударах по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, в мире мало стран, которые бы продержались в такой войне в течение одиннадцати месяцев. Мир верит в Украину, из-за чего и продолжает инвестировать в наших воинов.

Ленд-лиз, как пояснил Ермак, заработает тогда, когда это будет оправдано.

"Как только мы будем понимать, что он нам нужен, это оправдано, он заработает. Нет никаких предохранителей и никаких преград для того, чтобы его использовать", - отметил руководитель Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу уже 1 октября.

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