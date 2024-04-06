Обов'язково чи за бажанням? Де в Україні оголошено евакуацію і куди везуть переселенців

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Що потрібно знати про евакуацію в Україні

Евакуація – це процес перевезення чи переміщення громадян із зони надзвичайної ситуації. Оголошується в разі виникнення загрози життю чи здоров'ю громадян на державному, регіональному чи місцевому і рівні.

У Кодексі цивільного захисту населення України йдеться, що у разі збройних конфліктів на небезпечних територіях проводиться обов'язкова евакуація. Її можуть організовувати обласні військові адміністрації, місцеві органи влади, ДСНС, поліція.

З початку повномасштабного російського вторгнення обов'язкову евакуацію проводять в регіонах країни, де ведуться бойові дії чи існує їх висока загроза.

Людей організовано вивозять автобусами чи поїздами у безпечні райони. Під час обов'язкової евакуації надається безоплатне тимчасове житло, харчування, гуманітарна, психологічна й медична допомога.

Після прибуття на місце призначення евакуйовані можуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи та отримати фінансову допомогу від держави у розмірі 2 тис. грн на дорослого або 3 тис. грн – на дитину чи особу з інвалідністю.

Бажаючі евакуюватися можуть звернутися до органів місцевої влади, а також отримати всю необхідну інформацію за телефоном гарячої лінії Міністерства реінтеграції та тимчасово окупованих територій 1548, чи написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber за номером: (096) 078-84-33.

Крім того, евакуюватися можна й самостійно. Цим громадянам також надаэться допомога та соцгарантії від держави.

Фото: після евакуації переселенців забезпечують тимчасовим житлом (Getty Images)

Кого евакуюють примусово

Обов'язкова евакуація під час війни оголошується органами влади, щоб убезпечити населення від наслідків ворожих обстрілів.

Проте від такої евакуації можна відмовитися під власну відповідальність. Для цього необхідно написати відповідну заяву, в якій йдеться, що людина персонально відповідає за все, що з нею може відбуватися далі. Покарання за відмову не передбачено.

Водночас є й інший вид евакуації, відмова від якої загрожує кримінальною відповідальністю, – якщо в регіоні оголошується обов'язкова евакуація дітей в примусовий спосіб.

В умовах воєнного стану обласні військові адміністрації з метою захисту дітей мають право проводити примусову евакуацію. В такому разі неповнолітню дитину супроводжує хоча б один із батьків, особа, яка їх замінює, або інший законний представник.

Відмова від примусової евакуації неповнолітніх загрожує їх батькам кримінальною відповідальністю (ст. 166 ККУ – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, обмеження чи позбавлення волі строком від 2-х до 5 років).

Евакуація з Харківської області

На тлі посилення обстрілів РФ у мережі почали ширитися повідомлення про нібито оголошення евакуації Харкова. Проте ця інформація виявилася ворожим ІПСО для залякування. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, наразі ні адміністрація, ні військові не бачать приводів для евакуації харків'ян.

Де проводиться

Водночас в області проходить обов'язкова евакуація з 57 населених пунктів на Куп'янському напрямку. Примусове вивезення дітей з небезпечних районів оголосили з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, розглядається можливість оголошення примусової евакуації дітей на півночі регіону – у Богодухівському та Харківському районах.

Куди звертатися

Допомогу щодо евакуації та всю необхідну інформацію надає цілодобово Єдиний координаційний гуманітарний центр Харківщини.

Фото: контакти щодо питань евакуації (kharkivoda.gov.ua)

Олег Синєгубов розповів, що евакуйованим надається комплексна допомога і супровід на всіх етапах: фінансова, медична, правова, психологічна та гуманітарна підтримка. За необхідності людей забезпечують безкоштовним тимчасовим житлом.

Куди везуть

Керівник ОВА повідомив, що з небезпечних громад вивозять людей безпосередньо у Харків, але враховуючи складну ситуацію з електропостачанням через обстріли міста також евакуюють за межі регіону. Місця для переселенців із Харківщини зарезервовані в сусідніх областях, на Львівщині, Житомирщині, Івано-Франківщині.

Евакуація з Сумщини

Триває евакуація з прикордонних громад Сумської області, які потерпають від авіаударів та ракетних обстрілів.

Де проводиться

Вивезення людей із зони небезпеки почалося ще влітку минулого року, зокрема з Конотопського, Охтирського, Сумського, Шосткінського районів.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що наразі повністю вивезли населення з 27 сіл. При цьому робота триває, адже загалом у прикордонній смузі в Сумщини знаходяться 115 населених пунктів.

В обласній військовій адміністрації наголошують, що евакуація здійснюється безкоштовно.

Переміщені особи з Сумщини отримують допомогу ВПО від держави, а також 3600 грн в рамках програми УВКБ ООН. Загальна сума цієї допомоги 10800 грн на 3 місяці. Подати заявку на отримання можна у пунктах збору даних БФ "Право на захист".

Куди звертатися

Детальну інформацію можна дізнатися на гарячій лінії Сумського обласного контактного центру: (0542) 66-33-77; 0-800-301-501. Гаряча лінія працює щодня з 8:30 до 17:30.

Також можна звернутися безпосередньо до керівництва місцевих громад.

Куди везуть

Для евакуйованих організовані щоденні автобусні та залізничні рейси:

поїзд №779 Суми-Київ;

автобусні маршрути в напрямку Харковав та в Дніпра через Полтаву.

Евакуація з Донецької області

У прифронтових громадах Донеччини організовано вивозять людей у безпечні регіони.

Де проводиться

Примусова евакуація дітей проходить в Торецькій, Курахівській громадах. В Часів Ярі також намагаються вивозити людей. Однак місто знаходиться під постійними обстрілами окупантів, тому евакуація мешканців звідти ускладнена.

Куди звертатися

Щоб виїхати до безпечного регіону та отримати безоплатне житло, необхідно залишити заявку за телефоном (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90, дістатися до місця збору (про це повідомлять під час запису), звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного потягу у Покровську.

Номери телефонів для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю: 080-033-26-14, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.

Фото: контакти щодо питань евакуації (minre.gov.ua)

Куди везуть

Наразі здійснюється евакуаційний рейс із Донецької области на Рівненщину. Потяг відправляється кожні 8 днів зі станції Покровськ о 14:10. Майбутні дати рейсу: 8 квітня, 16 квітня, 24 квітня.

По приїзду на Рівненщину евакуйованих розміщують у Варковицькій, Мирогощанській, Млинівській, Привільненській та Дубенській тергромадах.

З Часового Яру військова адміністрація громади організовує виїзд до Краматорська чи Костянтинівки, далі можна евакуюватися в Дніпро.

Переселенцям надають соціальні (оформлення статусу ВПО тощо), медичні, послуги, а також забезпечують гуманітарною (продовольчою та непродовольчою) допомогою, предметами першої необхідності.

Евакуація з Херсонщини

У прифронтових громадах Херсонщини проводиться обов'язкова евакуація до більш безпечних регіонів.

Безкоштовна евакуація організована потягом та автобусом із Херсона.

з автовокзалу – потрібно попередньо зареєструватися;

із залізничного вокзалу – у непарні числа. Реєстрація відбувається у день відправлення з 12:00. Відправлення – 13:35.

Евакуаційні поїзди з Херсона їдуть на Хмельниччину. Зареєструватися можна, заповнивши форму.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0-800-330-951.

Також надають допомогу з евакуацією благодійні фонди та громадські організації:

ГО "Десяте квітня" (050) 560-94-59

З 1 квітня безкоштовно евакуйовуватимуть до безпечних місць маломобільних та людей з інвалідністю, родини з дітьми. За інформацією організаторів, є можливість поселення у Миколаївській та Одеській областях.

Прихисток "Центр підтримки та захисту" (066) 123-13-50.

Приймає на тимчасове поселення тривалістю до тижня з подальшим влаштуванням в санаторіях/гуртожитках Львівської області та за кордоном, допомагає з оформленням фінансової допомоги, працевлаштуванням.

БФ "Save Ukraine" (098) 122-11-05.

Розміщує родини з дітьми за кордоном, в Центрах Надії та Відродження (м. Київ, м. Ірпінь, с. Гатне). Волонтери надають гуманітарну допомогу, сприяють отриманню медичної, психологічної та юридичної допомоги.

Евакуація з Запорізької області

Із Запорізької області наразі не проводиться примусова евакуація, але начальник Обласної військової адміністрації Іван Федоров закликає виїжджати з небезпечних громад.

Евакуйовані отримують фінансову, гуманітарну, соціальну допомогу. В обласному центрі є організовані штаби для переселенців, де можна отримати найнеобхіднішу підтримку.

Куди звертатися

Бажаючі виїіхати з прифронтових територій можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію Координаційного гуманітарного центру - 0-800-339-291.

Номери телефонів евакуаційних груп Національної поліції України:

для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;

для жителів Василівського району – 097-826-20-02.

Куди везуть

Із Запоріжжя курсують залізничні рейси до Львова і Хмельницького. Збір та реєстрація на евакуацію відбуваються на вокзалі станції Запоріжжя-1. Поїзд рушає о 09:50. Для цього забезпечено евакуаційний вагон потяга № 128 Запоріжжя - Львів.

Щоб евакуюватися потягом необхідна попередня реєстрація. Записатися можна, звернувшись на гарячу лінію Запорізької ОВА за номером: 0-800-503-508.

Евакуація з Чернігівщини

Від початку року з прикордонної зони на Чернігівщині виїхало близько 3 тис. осіб. При цьому примусової евакуації наразі немає, але місцева влада переконує громадян переїхати у більш безпечне місце.

За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, під загрозою обстрілів знаходяться населені пункти у 20-кілометровій зоні. Там залишається понад 15 тисяч жителів. Динаміка евакуації незначна: люди після сильних обстрілів залишають домівки, але за кілька днів повертаються.

Чаус пояснив, якщо жителі прикордоння мають бажання тимчасово покинути зону інтенсивних обстрілів, то їм варто звернутися до старости, голови громади чи начальника РВА та обговорити потреби та можливості щодо транспорту та місця проживання.