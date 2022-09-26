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Обов'язковий претендент на пояс Усика поділився планами: бій із українцем під питанням

Фото: Джо Джойс щойно переміг Джозефа Паркера (twitter.com/talkSPORT)
Автор: Антон Федорців

Володар титулу тимчасового чемпіона світу з боксу за версією WBO Джо Джойс заявив про готовність повернутися у ринг навесні. Його можливим суперником може стати Олександр Усик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News 24.

Британський важковаговик готовий битися у березні. До кола потенційних опонентів він зарахував українського чемпіона, а також співвітчизників – Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

"Усик, Ф'юрі, можливо, Джошуа, не знаю. Якщо зі мною не захочуть битися Усик і Ф'юрі, то я піднімусь до статусу чемпіона WBO в будь-якому разі. Тоді я зможу провести захист пояса. Маю варіанти, тож все виглядає добре. Тепер я планую відновитися, взяти відпустку та розслабитися", – зізнався Джойс.

Напередодні 37-річний боксер нокаутував новозеландця Паркера в 11-му раунді бою в Манчестері. Переможець отримав титул тимчасового чемпіона за версією WBO, тож українець Усик зобов'язаний провести з ним поєдинок під егідою Всесвітньої боксерської організації.

Загалом Джойс здобув 15 перемог за 15 боїв у профі-рингу. Відсоток перемог нокаутом фантастичний – британець 14 разів перемагав завчасно. Чемпіонський пояс WBO перейде до Джойса автоматично, якщо Усик відмовиться від захисту.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Олександр УсикБокс