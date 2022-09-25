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Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика: відео

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Манчестер, Неділя 25 вересня 2022 10:24
Джойс нокаутував Паркера та став претендентом на пояс Усика: відео Фото: Джо Джойс (праворуч) завдав чимало ударів Джозефу Паркеру (twitter.com/talkSPORT)
Автор: Антон Федорців

Головний бій вечора боксу в англійському Манчестері завершився перемогою Джо Джойса над Джозеф Паркером. Переможець отримав титул тимчасового чемпіона за версією WBO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

37-річний британець нокаутував новозеландського боксера в 11-му раунді. "Джаггернаут" став обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє українець Олександр Усик.

Джойс упродовж усього двобою контролював хід поєдинку. Він цілеспрямовано готувався завершити бій одним влучним ударом. Натомість Паркер підійшов до чемпіонських раундів із розсіченнями на обличчі та завдяки небувалим морально-вольовим якостям.

Зрештою, британський боксер нокаутував суперника лівим боковим назустріч. Паркер упав на ринг, а піднятися і продовжити поєдинок уже не зумів. Для новозеландця ця поразка стала першою достроковою і третьою загалом у професіональній кар'єрі.

Натомість Джойс здобув 15-ту перемогу за 15 боїв у профі. Відсоток перемог нокаутом фантастичний – британець 14 разів перемагав завчасно. Тепер він чекатиме на обов'язковий бій із Усиком.

Раніше стало відомо, що український боксер готовий допомогти Джошуа в підготовці до бою з Ф'юрі. Команда недавнього суперника Усика погодилася на розподіл гонорару з "Циганського Короля" в пропорції 60 на 40 на користь чемпіона WBC.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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