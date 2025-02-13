Обов'язкова участь у боях і виплати: умови контракту для українців 18-24 років

Які посади може обрати доброволець

Згідно з документом, українці 18-24 років у рамках програми "Котракт 18-24" можуть обрати такі посади:

стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

розвідник, старший розвідник.

"Контракт з окремими категоріями громадян укладається строком на рік з обов'язковою умовою безпосередньої участі таких громадян у бойових діях у районах ведення воєнних дій строком, що за сукупністю становить не менше ніж шість місяців протягом дії контракту", - наголошується в постанові.

Відбір українців, які подали заявку на контрактну службу, проводитимуть центри рекрутингу. Також у відборі можуть брати участь рекрутингові підрозділи військових частин.

Процедура подання заявки

Українці 18-24 років можуть подати заявки до центрів рекрутингу або рекрутингових підрозділів військових частин через рекрутингові платформи або електронний кабінет призовника. Протягом одного дня заявку передають до обраної військової частини.

Військова частина зобов'язана уточнити наміри особи, яка подала заявку, зокрема шляхом проведення співбесіди. Протягом трьох днів має бути ухвалено рішення щодо заявки.

Якщо громадянина вирішили прийняти на службу, військова частина організовує:

проведення професійно-психологічного відбору;

направлення особи для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби за станом здоров'я;

проходження посиленої підготовки: базової загальновійськової підготовки тривалістю від 45 діб, професійної підготовки - від 14 діб, курсу адаптації у військовій частині - 14 діб.

Якщо на підставі висновку ВЛК людина не може служити на тих посадах, які зазначені вище, її можуть призначити на інші посади.

Виплати

Для українців, які підписали "Контракт 18-24", передбачена одноразова грошова допомога в розмірі 1 млн гривень. Її виплачують трьома частинами:

перші 200 тисяч протягом п'яти робочих днів після підписання контракту та початку виконання обов'язків на посаді, на яку призначений;

ще 300 тисяч гривень виплачують протягом п'яти робочих днів після проходження підготовки та залучення до виконання бойових завдань;

500 тисяч гривень у день виключення зі списків особового складу військової частини.

У разі припинення або скасування воєнного стану, остання третина виплат буде видана пропорційно часу служби - 1/6 від 500 000 грн за кожен місяць.

Якщо військовий не брав участі в бойових діях щонайменше 6 місяців, остання третина виплати буде розрахована пропорційно часу його участі - 1/6 від 500 000 грн за кожен місяць участі в боях. Гроші видадуть у день звільнення.

Якщо контракт розірвано за сімейними обставинами або з інших поважних причин, виплати, що залишилися, не видаються. При цьому, якщо контракт розірвано через хворобу або поранення, то виплачується вся обіцяна сума.

В разі систематичного невиконання військовослужбовцем умов контракту він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу, неотримана частина такої допомоги не виплачується.