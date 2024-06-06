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Обов'язкова служба, евакуація і не тільки. Німеччина розробила план на випадок війни

Архівне фото: Німеччина розробила план на випадок війни (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Німеччини розробив новий план на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зазначається, що німецький уряд представив новий військовий план під назвою "Рамкова директива щодо загальної оборони". У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту. 

Військова служба

План передбачає, що в разі війни повертається обов'язкова служба для призовників. Це означає, що громадяни можуть бути призвані в армію в будь-який час.

Також, згідно з планом, війська НАТО мають бути перекинуті через усю країну на східний фланг, де також перебуватимуть сили Бундесверу. 

Крім цього, влада може зобов'язати компанії виробляти товари тільки для потреб оборони.

Захист населення

"Влада може віддати наказ про термінову евакуацію з деяких районів країни. При цьому заборонено розділяти сім'ї", - пишуть журналісти.

Також підвальні приміщення, підземні автостоянки і станції метро мають використовуватися як тимчасові бункери для населення. 

Bild пише, що в разі війни Німеччині загрожує криза поставок: наприклад, овочів і фруктів. Тому Міністерство продовольства може унормувати розподіл їжі. Уряд зберігатиме пшеницю, жито та овес у секретних місцях. Існує також надзвичайний резерв, а саме рис або бобові для забезпечення населення, особливо в міських центрах, одним гарячим обідом на день.

Що ще входить до плану на випадок війни

  • Поки Німеччина захищається, Бундестаг не повинен розпускатися;
  • Лікарні мають бути готові до раптового напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого періоду часу;
  • Служба зайнятості може зобов'язати громадян віком 18 років і старше працювати на певних роботах: наприклад, у сфері догляду за хворими, на пошті, в пекарнях.

Розмови про участь Німеччини в можливій війні

Німеччина є членом НАТО й активно допомагає Україні відбивати російську агресію. При цьому країна сама готується на випадок можливого вторгнення окупантів на територію Північноатлантичного альянсу.

Учора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що країна має бути готовою до війни, яка може статися у 2029 році.

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