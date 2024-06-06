Обов'язкова служба, евакуація і не тільки. Німеччина розробила план на випадок війни

Зазначається, що німецький уряд представив новий військовий план під назвою "Рамкова директива щодо загальної оборони". У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.

Військова служба

План передбачає, що в разі війни повертається обов'язкова служба для призовників. Це означає, що громадяни можуть бути призвані в армію в будь-який час.

Також, згідно з планом, війська НАТО мають бути перекинуті через усю країну на східний фланг, де також перебуватимуть сили Бундесверу.

Крім цього, влада може зобов'язати компанії виробляти товари тільки для потреб оборони.

Захист населення

"Влада може віддати наказ про термінову евакуацію з деяких районів країни. При цьому заборонено розділяти сім'ї", - пишуть журналісти.

Також підвальні приміщення, підземні автостоянки і станції метро мають використовуватися як тимчасові бункери для населення.

Bild пише, що в разі війни Німеччині загрожує криза поставок: наприклад, овочів і фруктів. Тому Міністерство продовольства може унормувати розподіл їжі. Уряд зберігатиме пшеницю, жито та овес у секретних місцях. Існує також надзвичайний резерв, а саме рис або бобові для забезпечення населення, особливо в міських центрах, одним гарячим обідом на день.

Що ще входить до плану на випадок війни